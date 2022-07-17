​​​​​​​أهالي ريف دير الزور.... يؤكدون وقوفهم مع قسد لصد أي عدوان على الأراضي السورية

وشارك في المسيرة المئات من الأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلون وممثلات عن المجالس المحلية والمؤسسات المدنية والعسكرية في ريف دير الزور الشرقي.

وانطلقت المسيرة من أمام بلدية الشعب في بلدة الكشكية وصولاً إلى بلدية الشعب في بلدة غرانيج. وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتؤكد على الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وتجمع المشاركون أمام مبنى بلدية الشعب في بلدة غرانيج حيث قرأ عضو ديوان مجلس المنطقة الشرقية عبد القهار الأحمد بياناً باسم الأهالي.

وجاء في البيان أن ما تقوم به تركيا من هجمات واعتداءات على الأراضي السورية يعد خرقاً للأعراف الدولية.

وأضاف: "هذا ليس بجديد على المحتل التركي الغاشم الذي كان وما زال يفتك بجسد بلادنا منذ مئات السنين . كانت تركيا وما زالت بوابة للإرهاب والخراب والدمار على سوريا وشعبها".

وأكد البيان استعداد "أبناء وأهالي الريف الشرقي لدير الزور وجاهزيتهم التامة للوقوف مع قواتنا العسكرية وصد أي عدوان على الأراضي السورية"

كما ناشد البيان " المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنيب سوريا وشعبها الحروب التي عانت منها منذ أكثر من عقد من الزمن".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال وتحيي قوات سوريا الديمقراطية.

( ف ع/ك)

ANHA