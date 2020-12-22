يعتبر أهالي ريف دير الزور الشهيد داوود حج علي، الاسم الحركي "حمزة تولهلدان"، واحدًا منهم، نظرًا لنضاله وعمله الدؤوب في خدمة المنطقة وأهلها.

وعليه نصب أهالي قرية الصعوة في ريف دير الزور الغربي خيمة عزاء للشهيد حمزة، في القرية.

الخيمة ستبقى 3 أيام بحسب مجلس القرية، وسيتم استقبال المعزّين باستشهاد حمزة تولهلدان خلال الأيام الثلاثة.

ويذكر أن الشهيد داوود حج علي كان مستشار مجلس دير الزور المدني، واستُشهد في الـ 19 من كانون الأول الجاري إثر حادث سير على طريق الخرافي الرابط بين دير الزور والحسكة، وشيّع جثمانه، يوم أمس، إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية شمال مدينة الحسكة، بمراسم مهيبة حضرها عشرات الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا.

(م)

ANHA