​​​​​​​أهالي ريف دير الزور الشرقي: عفرين كرامتنا ونحن فدائيون من أجلها 

خرج اليوم المئات من أهالي ريف دير الزور الشرقي وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن المجالس المحلية والقوات العسكرية والمؤسسات المدنية، في مظاهرة حاشدة في بلدة هجين.

وحمل المتظاهرين يافطات كتب عليها "عام 2022 عاما إنهاء الاحتلال التركي", "النصر والحرية لعفرين"، "سنناضل لدحر الإرهاب وتحرير أراضينا"، و"عفرين كرامتنا ونحن فدائيون من أجلها".

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس شباب دير الزور في المنطقة الشرقية وصولاً إلى دوار بلدة هجين، حيث تحولت إلى تجمّع جماهيري، قرئ خلاله بيان أصدره المتظاهرون بهذا الصدد من قبل رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في المنطقة الشرقية، محمد الشعبان الزايد.

استنكر البيان "بشدة هذا الاحتلال وهذه السياسات الوحشية التركية الجبانة بحق أهلنا وشعبنا السوري، ونرفض نهجها وسياساتها في احتلال الأراضي السورية والتغيير الديمغرافي وتتريك المناطق المحتلة وطمس هوية الشعب وتاريخه وثقافته في عفرين ورأس العين وتل أبيض وتهجير أهلها وقطع أشجارها وتدمير آثارها".

كما أدان البيان الهجمات المستمرة على مناطق الإدارة الذاتية واستهداف المواطنين وزعزعة الاستقرار وقتل الأبرياء من النساء والأطفال، في ظل الصمت الدولي والأطراف الضامنة.

وأضاف البيان: "من هنا نوجه تحية لأبناء شعبنا السوري عامة، والمهجرين خاصة، ونقول لهم نحن معكم مستمرون بالنضال والوفاء والعهد بالسير على خطا الشهداء حتى استرجاع كافة الأراضي السورية المحتلة وعودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وقرارهم".

كما وجه البيان رسالة إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "للوقوف في وجه كل الممارسات ومحاسبة مجرمي الحرب والقتل لينالوا جزاءهم العادل والضغط على كل الأطراف السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بدون إقصاء أي طرف".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي وتحيي مقاومة عفرين.

(ف ع/ ك)

ANHA