​​​​​​​أهالي ريف دير الزور الشرقي يتظاهرون ضد الاحتلال التركي والمؤامرة الدولية

المظاهرة نظمها المجلس المدني للريف الشرقي بالتزامن مع الذكرى الـ23 للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، والذكرى الثالثة لاحتلال سري كانيه/ رأس العين وتل أبيض، وشارك فيها مختلف الفعاليات المدنية والسياسية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.

وعند تجمّع المتظاهرين في ساحة مشفى هجين العام، شدد الرئيس المشترك للمجلس المدني في هجين، صلاح السلمان، على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية الذي يعيق باحتلاله وجرائمه أي سبيل من سبل الحل للأزمة السورية.

كما أوضح صلاح السلمان أن أبناء المنطقة بكل أطيافهم؛ من العرب والكرد والأرمن والآشور والسريان، يقفون هذه الأيام وقفة مشرّفة ويداً واحدة لتحقيق الوحدة والعيش بسلام، والذي سيعززه منح الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وباسم أهالي ريف دير الزور الشرقي، حمّل السلمان المجتمع الدولي مسؤولية الجرائم التركية واحتلالها للأراضي السورية، مطالباً بالحرية للقائد عبدالله أوجلان، ومؤكداً أن استمرار الاحتلال والجرائم هو استمرار للمؤامرة الدولية التي حيكت ضده منذ 23 عام.

وبعد الكلمة المقتضبة التي ألقاها الرئيس المشترك لمجلس هجين المدني، جاب المتظاهرون شوارع البلدة وصولاً إلى السوق المركزي، وهم يهتفون بالحرية للقائد عبدالله أوجلان وإنهاء احتلال تركيا لسري كانيه/ رأس العين وتل أبيض وعفرين.

(ث ع/مـ)

ANHA