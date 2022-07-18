​​​​​​​أهالي ريف دير الزور الشرقي يباركون ثورة 19 تموز ويؤكدون استعداهم للتصدي لهجمات الاحتلال

نظم مجلس الشعب في بلدة هجين اليوم جلسة حوارية في مدرسة ثانوية الشهيد غنام ثابت الهزاع لشرح آخر التطورات السياسية التي تمر بها المنطقة وخطر تهديد دولة الاحتلال التركي، تخلله بيان استنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وبارك ذكرى ثورة 19 تموز.

حضر الاجتماع شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية بريف دير الزور الشرقي والعشرات من الأهالي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة للعضو بتنظيم المجالس بريف دير الزور الشرقي خالد الخليفة، رحب من خلالها بكافة المشاركين في الاجتماع، وأكد على ضرورة التصدي لهجمات الاحتلال التركي عبر تكاتف مكونات المنطقة وتكثيف الجهود لمنع احتلال الأراضي السورية".

بدوره، أشار الإداري في تنظيم المجالس بريف دير الزور الشرقي عادل إبراهيم إلى أن ذكرى ١٩ تموز هي ذكرى ثورة الكرامة وهنأ أهالي شمال شرق سوريا بحلول هذه الذكرى.

أوضح عادل إبراهيم "يجب علينا المحافظة على مكتسبات الثورة لكي نستطيع المحافظة على أمننا واستقرارنا، وأضاف "الثورة تعتمد على الشعب والإرادة الحرة والتعاون والتكاتف بين جميع المكونات"، مؤكداً أن "أردوغان يحاول إعادة العثمانية من خلال توجيه أنظار الأتراك في الداخل إلى الحروب الخارجية مع الدول الإقليمية والاستفادة منها لتنفيذ مصالحه الشخصية".

وجيه عشيرة السلمان في ريف دير الزور الشرقي، صلاح السلمان، قال "يجب علينا أخذ عبرة من الحرب التي عانينا منها في فترة احتلال مرتزقة داعش وعلى الأهالي الوقوف أمام مسؤولياتهم لحماية أرضهم وعرضهم وممتلكاتهم".

لفت صلاح السلمان "علينا ترك كل الخلافات الطائفية والعشائرية واتخاذ موقف جدي وحازم ودعم قوات سوريا الديمقراطية للتصدي للهجمات التي تستهدف وحدتنا وأمننا".

في ختام الاجتماع أدلى المشاركون في الاجتماع ببيان إلى الرأي العام قرأه الرئيس المشترك لمجلس الشعب في الشعفة يحيى محله، وجاء فيه:

استنكروا فيه اعتداءات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والصمت الدولي حيالها وأكدوا على جاهزيتهم التامة لمساندة قوات سوريا الديمقراطية التي بذلت وقدمت وناضلت في سبيل تحرير الأرض والإنسان من الإرهاب.

كما باركوا شعب شمال وشرق سوريا بذكرى ثورة ١٩ تموز التي انتصرت فيها إرادة الشعب ووحدت الصفوف وكانت انطلاقة لتحرير الأرض والإنسان.

(ث ع/خ)

ANHA