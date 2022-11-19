​​​​​​​أهالي ريف دير الزور الغربي يخرجون في مسيرة دعماً لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية

شارك في المسيرة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في ريف دير الزور الغربي، وأعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور، إلى جانب المئات من الأهالي.

وتجمّع المشاركون عند دوار الجسر وسط بلدة الكسرة، وانطلقوا إلى ساحة مجلس المنطقة الغربي في البلدة.

ولدى وصولهم إلى أمام ساحة المجلس، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأ الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الغربية، جاسم الرياش، بياناً للرأي العام.

جاء في مستهل البيان "باسم الإدارة المدنية في دير الزور والإدارة العسكرية عامة، وباسم مجلس المنطقة الغربية بكل مؤسساته الإدارية؛ السياسية، والثقافية، والشبيبة، واتحاد المرأة الشابة، وأهالي المنطقة بكل أطيافهم، وبصوت واحد نؤكد تكاتفنا وتضامننا ودعمنا لتمكين إدارتنا الذاتية وترسيخ مقوماتها وإنجازاتها على الصعد كافة، والتي حققت المزيد من الانتصارات على يد قوات سوريا الديمقراطية".

أكد البيان "انتصارات قوات سوريا الديمقراطية سحقت وكسرت كل رايات الظلم وانتصرت على الإرهاب ورفعت راية النصر والفخر من أجل حرية الإنسان؛ لأن الإنسان هو المحور الأساسي لبناء الأوطان، وأصبحت الإدارة الذاتية مخرجاً عظيماً وانبثاقاً للحرية، حيث التعايش المشترك وتفعيل المجتمع لصنع القرار والاعتماد على العقل المرن الاجتماعي وتطبيق العدالة والمساواة".

وتابع "وبالتالي مشروعها؛ الأمة الديمقراطية هي أمة الذهنية المشتركة، بدون التمييز بين الجنسين، وأعطت دوراً حقيقياً للمرأة، وبسواعد المرأة والرجل تحقق النصر وبُنيت المؤسسات لخدمة المجتمع والمجالس التشريعية والتنفيذية ومجلس العدالة والقوى العسكرية المنتصرة وتعددية الأحزاب السياسية على النهج الديمقراطي".

ولفت البيان "حضارة الأمة الديمقراطية هي تحوّل العالم إلى تطورات عدة، من خلال التحضير العلمي والفلسفي الذي انبثق من الديمقراطية التي قام بتحضيرها القائد عبد الله أوجلان، ومنه دخلت الديمقراطية لتطوير القانون الدولي والدبلوماسية والحياة الحرة والحياة الذاتية وإيجاد أفضل حلم لمجتمع أفضل وإنهاء كافة الصراعات والاقتتال في سوريا عامة".

وأكد البيان في ختامه "أصبحت إدارتنا الذاتية الرقم الصعب لكل الشرق الأوسط، والتي تحمل أسمى معاني السلام والإنسانية، الإدارة الذاتية تمثلنا، ونحن خلف قوات سوريا الديمقراطية البطلة".

(ع ع/خ)

ANHA