​​​​​​​أهالي روج آفا يستعدون للاحتفال بالسنوية العاشرة لثورتهم

يُحتفل سنوياً بذكرى الثورة التي انطلقت في الـ 19 من تموز عام 2012 في مدينة كوباني وامتدت لتصل إلى مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا.

وتأتي احتفالية هذا العام مختلفة عن السنوات السابقة حيث أكملت الثورة عقدها الأول من الزمن إضافة إلى مخاطر وجودية تهدد الثورة مع استمرار دولة الاحتلال التركي بالمساومات السياسية بهدف القضاء على الثورة ومكتسباتها، فيما يواصل الأهالي استعداداتهم لمجابهة دولة الاحتلال.

وبينما يستعد الأهالي للاحتفال، وضعت اللجنة التحضيرية لاحتفالية الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز اللمسات الأخيرة على ملعب شهداء 12 آذار الذي سيستضيف الاحتفالية في مدينة قامشلو.

وزين الملعب بأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي وقوى الأمن الداخلي وصور القائد عبد الله أوجلان وصورة للشهيد فرهاد شبلي.

في سياق متصل، أنهت الفرق الفنية الاستعدادات لإحياء الحفل الذي من المقرر أن ينطلق اليوم في الساعة الـ 17:00 حيث يؤمن المئات من عناصر قوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا الحامية للمحتلفين.

(كروب/م)

ANHA