​​​​​​​أهالي رانيا في السليمانية يتظاهرون رفضاً لهجمات الاحتلال التركي وتعاون الديمقراطي الكردستاني معه

تستمر ردود الفعل الرافضة للاحتلال التركي وتعاون الديمقراطي الكردستاني معه، حيث تظاهر اليوم أهالي قضاء رانيا التابع لمدينة السليمانية احتجاجاً على هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي.

وانضم العشرات من الأهالي إلى التظاهرة، ورفع المتظاهرون لافتة عليها صور الشهداء ومكتوبٌ عليها “الكريلا كرامتنا”.

وقالت تارا إبراهيم في حديثها في التظاهرة إن الهدف من الهجوم على جنوب كردستان هو احتلال وفرض هيمنة عسكرية على الحدود بين شمال كردستان وغرب كردستان وجنوب كردستان ونهب واحتلال جنوب كردستان.

وذكرت تارا أن بعض القوى والأحزاب الكردية تتجسس لصالح الدولة التركية وتتعاون معها من أجل مصالحها الخاصة.

ودعت تارا إبراهيم الشعب الكردي إلى اتخاذ موقف موحد ضد هذه الخطط الخطيرة وقالت: “وحدها وحدة الشعب الكردي وجميع القوى الكردستانية يمكنها منع الهجمات”.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان الجاري، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الجاري، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وكانت قد أعلنت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني في 26 آذار/ مارس 2022، أن دولة الاحتلال ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

أثارت هجمات الدولة التركية المحتلة هذا العام ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي، حيث استنكرت جميع القوى السياسية الهجمات التركية على مناطق إقليم كردستان، كما وطالبت وزارة الخارجية العراقية القوات التركية بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية.

المصدر: روج نيوز