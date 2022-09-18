​​​​​​​أهالي قرية تل زيوان التي تعرضت لقصف الاحتلال التركي: لن نترك أرضنا للاحتلال

بعد يوم من إعلان قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية عن انتهاء المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" ضد خلايا مرتزقة داعش، بدأت دولة الاحتلال التركي بقصف معظم المناطق الحدودية بين روج آفا وباكور كردستان بشكل مكثف.

القصف بدأ صباح اليوم من قرية قره موغ شرق مقاطعة كوباني حتى وصل إلى قرى ناحية عين عيسى، وامتد إلى القرى التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو بشكل مكثف وبعشرات القذائف.

إذ قصف جيش الاحتلال التركي اليوم قرى في شرق وغرب كوباني، وقرى في ريف ناحية عين عيسى والريف الغربي لمقاطعة كري سبي، بالإضافة إلى مركز ناحية زركان وريفها الشمالي والريفين الشمالي والغربي لناحية تل تمر، وقرى تابعة لناحية زركان وعامودا وقامشلو وتربه سبيه.

بعد القصف الذي طال قرية تل زيوان التي تقع شرق مدينة قامشلو، ولا تبعد سوى 1 كم عن حدود باكور كردستان، التقت وكالتنا مواطنين من القرية، أكدوا على تمسكهم وتشبثهم بأرضهم حتى الرمق الأخير.

إما أن نستشهد على أرضنا أو ننتصر

حواس رمو محمود، من قرية تل زيوان، البالغ من العمر (70 عاماً)، أوضح أن جيش الاحتلال التركي يستهدف أهالي المنطقة، وخاصة الفلاحين والرعاة الذين يرعون مواشيهم ضمن أراضيهم، وقال "لم نتعدَ على أراضيها، ولكنه يرمي بقذائفه علينا".

وأكد على التشبث بأرضه ومواجهة جميع الهجمات التركية، قائلاً "لن نخرج من قريتنا، إما أن نستشهد على أرضنا أو ننتصر".

وعن أهداف دولة الاحتلال التركي من هجماتها الهمجية على شمال وشرق سوريا، قال محمود "هو يسعى إلى تخويفنا وإفراغ المنطقة من سكانها، ليحتلها ويدخِل الإرهاب والمرتزقة إليها لنهب ممتلكاتنا كما فعل في سري كانيه وكري سبي وعفرين".

لن نخرج من قريتنا

واتفق معه المواطن عبد السلام مراد على أن هدف الاحتلال التركي هو تخويف أهالي المنطقة، وقال "هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها قريتنا، فقد قصفها أكثر من مرة قبل الآن، هو يحاول تخويفنا من خلال هجماته هذه".

وأضاف "لن نخرج من قريتنا، أين سنذهب ولمن سنترك منزلنا وأرضنا، الهروب ليس من شيمنا".

ولفت مراد إلى القصف الذي طال قريتهم صباح اليوم، قائلاً "عاود قصف قريتنا اليوم حوالي الساعة 10 صباحاً بقذيفتين، ولكن لم يخرج أحد من القرية، ليفعل ما يشاء ولكننا لن نخرج ونترك منزلنا له".

(س أ/ك)

ANHA