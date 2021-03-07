​​​​​​​أهالي قرية حاصدة ينددون باستهدافهم من قبل الاحتلال التركي ويطالبون الدول الضامنة بالقيام بواجبها

استهدف جنود الاحتلال التركي أمس عبر الحدود الفاصلة سيارة مدنية وذلك في إحدى مزارع قرية الحاصدة القريبة من الحدود شرقي ناحية عامودا، وأصيبت السيارة جراء ذلك بحوالي 10 طلقات، واضطرّ الأهالي للاتصال بقوات الأسايش والتي تدخلت برفقة القوات الروسية لإخراجهم من القرية، وأسفر الاعتداء عن أضرار لحقت بالسيارة المستهدفة، وكذلك أدى إلى ترهيب الأهالي الساكنين في المناطق المجاورة.

وبصدد ذلك رصدت وكالتنا آراء عدد من الأهالي القاطنين في قرية الحاصدة، والذين عبروا عن موقفهم حيال ذلك الهجوم، ومنهم المواطن نجم صالح الحماد المقيم في قرية حاصدة إذ قال :"السيارة التي تم استهدافها كانت سيارة مدنية وليست عسكرية، ونحن بدورنا كأهالي لا نقبل هذه الانتهاكات التي يرتكبها العدوان التركي بحقنا، ونرفضها لأنها تشكل خطراً علينا وعلى أسرنا".

وتابع نجم :"ليلة أمس وأثناء إطلاق الرصاص على السيارة المستهدفة، كانت الطلقات النارية تتوجه إلى كل الأماكن وليس إلى السيارة المستهدفة فقط، وذلك ما شكل خطراً على حياتنا نحن كمدنيين".

كما استنكر نجم الحماد هذا الاستهداف، وقال :"ندعو القوات الروسية التي تعتبر نفسها الضامنة هنا لإيقاف هذه الانتهاكات بحقنا، ومنع تركيا من استهداف المدنيين والمزارعين ورعاة الماشية، الذين يقومون بأعمالهم قرب الحدود".

بدورها استنكرت المواطنة بديعة سالم البرهو استهداف السيارة المدنية من قبل الاحتلال التركي، وقالت:" إن السيارة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال التركي كانت سيارة مدنية وليست عسكرية، وهذا يشكل خطراً علينا جميعاً كمدنيين في المناطق الحدودية وليس فقط الجهة المستهدفة، ويتم من خلال هذه الهجمات ترهيبنا، ولن نقبل بهذا الشيء أبداً " .

من جهته قال المواطن أديب علي وهو من قرية الحاصدة :"استهداف الاحتلال التركي لسيارة المواطن عصمت عجي أثناء زيارته لمزرعته أثار الذعر لدى الأهالي القاطنين في المنطقة، لاستهداف تركيا المدنيين بشكل مباشر".

وتابع أديب :"لم يعد بـإمكاننا أن ننام بأمان داخل بيوتنا في ظل هكذا هجمات، وبعد هذه الحادثة لم نعد نجرؤ على الاقتراب من أراضينا التي تقع على مقربة من الحدود، وخاصة أن هذه الفترة هي فترة تحتاج فيها المزروعات إلى السماد والرعاية".

وناشد أديب علي الدول الضامنة كروسيا وأمريكا للتدخل لوضع حد لهذه الخروقات التركية وحماية المدنيين من استهدافات الجنود الأتراك.

(ل)

ANHA