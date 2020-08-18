​​​​​​​أهالي قرية أبو صرة يستنكرون القصف التركي لقريتهم المكتظة بالسكان والصمت الروسي حياله

وتعرضت ليلة أمس الاثنين كل من قرى أبو صرة ودبس وأطراف الطريق الدولي M4 للقصف بالأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى تحليق طائرات مسيرة استهدفت سيارات المدنيين وتسببت في جرح مدنيين اثنين.

هذا واستنكر أهالي قرية أبو صرة العدوان التركي وقصفه الهمجي الذي طال منازلهم وعرض حياتهم وحياة الأطفال للخطر، مؤكدين بأن القرية مكتظة بالسكان ولا يوجد فيها أية نقاط عسكرية، ورغم ذلك تعرضت للقصف المدفعي والصاروخي من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته. كما ندد الأهالي بالصمت الروسي الذي يعتبر الضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة على انتهاكات وخروقات تركيا ومرتزقتها، مطالبين روسيا بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وإيقاف القصف التركي.

وتظهر في مشاهد التقطت للقرية آثار القصف وما خلفه من أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتستمر هذه الهجمات من قبل الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا عامة رغم كل الاتفاقات التي أُبرمت بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في المنطقة وعلى رأسها روسيا وأمريكا، ورغم كل تلك الخروقات واستهداف المدنيين إلا أن تلك الدول الضامنة تلتزم الصمت حيالها.

كما أن مرتزقة الاحتلال التركي شنوا في اليومين الماضيين هجمات بالأسلحة الثقيلة على القرى الواقعة غربي مقاطعة كوباني أيضاً.

(ل)

ANHA