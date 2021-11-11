​​​​​​​أهالي قامشلو: سنبقى مستنفرين حتى تحرير روج آفا

بعد ظهر يوم الـ 9 من تشرين الثاني الجاري شنت دولة الاحتلال التركي هجوماً عبر طائرة مسيرة على حي الهلالية بمدينة قامشلو، أسفر الهجوم عن استشهاد المواطن يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو وهم من عائلة كلو الوطنية في روج آفا.

وتنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها الدولة التركية المجرمة بحق عائلة كلو وتضامناً مع عائلة الشهداء الثلاثة خرج يوم أمس أهالي قامشلو في مظاهرة تحت شعار "مستمرون حتى النهاية في تبنّي حرب الشعب الثورية".

الأهالي الذين شاركوا في المظاهرة عبروا عن آرائهم لوكالتنا.

المواطنة بروين إبراهيم توجهت بالعزاء لعائلة كلو وأوضحت بأنهم نزلوا إلى الساحات للتنديد بالمجزرة، وقالت:" ذلك الهجوم كان مخططاً له. نحن الشعب الكردي سنقف دائماً في وجه هذه الهجمات ولن نستسلم أبداً".

وبينت بروين إبراهيم أن أردوغان يرتكب هذه الجرائم بعد التخطيط لها، وتابعت بالقول:" نحن موجودون على أرضنا فماذا يريد منّا؟"

وقالت بروين إبراهيم إن "على الدولة التركية المجرمة أن تعرف جيداً أننا كمكونات شمال وشرق سوريا اليوم أقوى من أي وقت مضى".

بدورها قالت المواطنة حفيظة عمر:" نزلنا اليوم إلى الساحات تضامناً مع عائلة كلو الوطنية".

وبينت حفيظة عمر أن هذا الهجوم تم من قبل أردوغان وحلفائه، وتابعت بالقول:" نندد بشدة بهذا الهجوم. على أردوغان ألا يتخيل بأنه يستطيع أن يأتي يوماً كاللص يسرق البيت ويذهب، عليه أن يعلم بأننا سنبقى مستنفرين حتى نحرر روج آفا وكردستان كلها".

ولفتت حفيظة إلى أنهم كشعب وطني وعوائل الشهداء سيبقون مستنفرين دائماً واختتمت حديثها بالقول:" ستكون نهاية أردوغان على يد شبيبة روج آفا".

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ANHA