​​​​​​​أهالي قامشلو: مساندتنا لأهالي الشيخ مقصود لن تتوقف

تستمر حكومة دمشق، في إطار سياساتها ضد الشعوب، بفرض الحصار وقطع الاحتياجات المعيشية اليومية عن الأهالي، وقد قامت الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق مؤخراً؛ بفرض حصارٍ مشدد على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بالتزامن مع شهر رمضان. وقطعت بذلك المواد الغذائية والصناعية عن مئتي ألف مواطن من الكرد والعرب والسريان والتركمان.

أهالي مدينة قامشلو عبروا عن استنكارهم لممارسات حكومة دمشق. إذ أوضحت هندرين خليل أنّ حكومة دمشق بفرضها للحصار على المواطنين في الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء لا تبدي أدنى احترام لا للأديان ولا للشعوب، وتابعت قائلةً: "إنّه شهر رمضان وشعبنا يقوم بطهي طعامه بإشعال الحطب".

كما ذكرت هندرين خليل أنّ حكومة دمشق تدعي أنها تدعو لحلّ الأزمة السورية خلال تصريحاتها، مضيفةً: "إنها تقوم بعكس ذلك، يظهر من سياساتها أنها لا تريد انتشار مشروع الإدارة الذاتية في كامل سوريا".

وذكرت هندرين خليل أنّه من الضروري أن تتّجه حكومة دمشق لمشروع الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية وتابعت قائلةً: "نحن موجودون هنا وهي مُجبرةٌ على دعمنا، فلو قامت بعكس هذا، فلن تحقق مخططاتها وألاعيبها أية حلول. ينبغي أن تكون على قدرٍ من المسؤولية تجاه الشعب السوري".

وعبّرت هندرين خليل عن ثقتها بانتصار مقاومة الشيخ مقصود: "قاوم شعبنا وصمد قبل الآن ضد قذائف وطائرات الدولة التركية ومرتزقتها، نحن نثق أنهم سوف يبدون مقاومة أقوى".

وذكر المواطن أحمد العلي أنّ الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية أمرٌ غير مقبول وقال: "نحن نعيش هنا في قامشلو مع جميع المكونات، لم نواجه أية مشاكل عنصريّة. فمن حق الجميع التمتّع بحاجاته المعيشية".

وأوضحت حلوة سليمان من جانبها، أنّ أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود هما أصحاب مقاومةٍ لا مثيل لها قائلةً: "أين كانت قوات حكومة دمشق عندما خاضوا المقاومة".

كما قالت حلوة سليمان: " تقوم حكومة دمشق بفرض الحصار. فلتعلم (حكومة دمشق) أن مساندتنا لشعبنا لن تتوقف، نحن كشعب نطالب بالديمقراطية، الإنسانية والوحدة. فلتعلم حكومة دمشق أنّنا لن نقبل الحصار المفروض على شعبنا".

وفي ختام حديثها ذكرت حلوة سليمان أنّ حكومة دمشق تحارب الشهباء على الدوام، ولكنها تواجه مقاومة الشعب وصمودهم وقالت: "سوف ندعم صمودهم ومقاومتهم حتّى النهاية".

(ك)

ANHA