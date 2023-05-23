​​​​​​​أهالي قامشلو: مخمور منبع المقاومة والصمود

تنديداً بمساعي الجيش العراقي حصار مخيم مخمور وتسويره بالأسلاك الشائكة، شهدت مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات مختلفة، مؤكدين دعمهم ووقوفهم مع أبناء شعب مخمور.

وفي هذا الصدد، خرج العشرات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة لعوائل شهداء مدينة قامشلو، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، في تظاهرة.

ورفع المتظاهرون أعلام الشبيبة الثورية، ومؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، وعوائل الشهداء.

انطلقت التظاهرة من أمام مركز محمد شيخو وجابت الشوارع الرئيسة المؤدية إلى حي السياحي مرددين شعارات" تحيا مقاومة مخمور"، "يعيش القائد أوجلان"، " لا حياة من دون القائد"، "تسقط خيانة الديمقراطي الكردستاني"، وتوجهت التظاهرة صوب مفوضية اللاجئين في حي السياحي لتبدأ هناك.

وبعد انتهاء التظاهرة توقف المتظاهرون وقفة احتجاجية، إذ بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في قامشلو مظلوم تولهلدان ندد فيها بمحاولات الجيش العراقي تطويق مخيم مخمور وقال: "ندين ونستنكر مساعي الجيش العراقي لحصار مخيم مخمور بالإضافة إلى تعاون الديمقراطي الكردستاني مع محتلي كردستان".

وأشاد بالمقاومة الباسلة للشعب المناضل في مخمور، منوهً بأن "مقاومة الشعب في مخمور ليست وليدة اليوم بل هي نتاج نضال عشرات الأعوام فقد وقف الشعب في مخمور الشامخة في وجه الاحتلال التركي واليوم الأمهات في مخمور يثبتن للعالم أجمع بأنهن أمهات من فولاذ لا يمكن لأي قوة أن تنال منهم ومن عزيمتهم وإصرارهم على المقاومة والنصر".

وأكد تولهلدان " لا أحد يستطيع أن ينال من عزيمتهم وإصرارهم فالشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة سيشكلون حلقة من نار حول مخمور، وسيحمون وجودهم وسينتصرن".

وطالب تولهلدان في ختام حديثه كافة الشبيبة في أجزاء كردستان الأربعة بالوقوف وقفة واحدة ضد كافة الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث بحق الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة.

لتنتهي التظاهرة بالشعارات التي تحيي المقاومة.

(كروب /سـ)