​​​​​​​أهالي قامشلو: الهدف من الهجمات التّركيّة الأخيرة عرقلة المباحثات الكرديّة- الكرديّة

تظاهر، اليوم، الآلاف من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا في الساحات للتنديد بالهجمات التركية، ووصفوا صمت حكومة إقليم كردستان "بالخيانة"، وأكّد المشاركون بأنّ الهدف الرئيسي من الهجمات التركيّة عرقلة المساعي الهادفة لوحدة الصفّ الكردي.

وأشارت وضحى وانكي من أهالي مدينة قامشلو إحدى المشاركات في التظاهرة إلى أنّ هجمات دولة الاحتلال التركيّ الأخيرة على قضاء شنكال ومخيّم رستم جودي تمّت بمساعدة بعض القوى الكردية، ووصفتها بـ "الخائنة"، حيثُ قالت: "الهدف الرئيسي من الهجمات هو عرقلة المباحثات الكرديّة – الكرديّة التي أصبحت على الأبواب".

كما أدانت وضحى وانكي الهجمات التركية على قضاء شنكال ومخمور، فقالت: "لا تستطيع تركيّا بهجماتها كسر وإضعاف أرادتنا المبنيّة على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

كما ناشدت وضحى وانكي الشعب الكردي بتنظيم صفوفه وشجبت القوى المتعاونة مع دولة الاحتلال التركي، فقالت: "كفاكم خيانة".

أمّا عدلة علي أوضحت بأنّ الانتصارات التي يحقّقها الشعب الكرديّ تشكّل ضغط كبير على الدولة التركية، فقالت: "الهجمات التركية الأخيرة هي لضرب المنجزات التي حقّقها الشعب الكردي". كما ناشدت الأمم المتحدة والقوى الدولية لردع هجمات الاحتلال التركي على قضاء شنكال والشّعب الكرديّ.

(ب ح-س ب/ أ ب)

ANHA