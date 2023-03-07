​​​​​​​أهالي قامشلو يؤدون واجب العزاء لذوي الشهيد مظلوم قامشلو

ونظمت اليوم مراسم تقديم واجب العزاء لذوي مقاتل قوات سوريا الديمقراطية رمضان إسماعيل (مظلوم قامشلو)، وذلك أمام مجلس بلدة كرباوي التابعة لقامشلو، وشارك فيها المئات من الأهالي.

واستقبلت عائلة الشهيد مظلوم الأهالي المشاركين في المراسم بالشعارات والزغاريد.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو شمسي خان كلو كلمة توجهت في مستهلها بالعزاء لذوي الشهيد، كما حيت جميع ذوي الشهداء الذي ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل الحرية.

ونوهت شمسي خان إلى أن قرية كرباوي قدمت حتى الآن المئات من الشهداء، كما عاهدت على السير على درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

تلاها كلمة عضو مجلس مدينة قامشلو أكرم محمد الذي نوه إلى أن الشهيد مظلوم قامشلو سار على درب الشهيد مظلوم دوغان، وأكد أن الالتزام بذكرى هؤلاء الشهداء لا يمكن إلا بتصعيد النضال والكفاح، مشيراً إلى استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات.

واستشهد مقاتل قوات سوريا الديمقراطية مظلوم قامشلو في الـ 6 من آذار جراء مرض القلب، ووري جثمانه الثرى اليوم في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو خلال مراسم مهيبة.

(ك)

ANHA