​​​​​​​أهالي قامشلو يتظاهرون ضد هجمات الاحتلال التركي

وتظاهر المئات من أهالي مدينة قامشلو في بلدة كرباوي التابعة لها، للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على كوباني وناحية زركان واستهداف مواطنيها.

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس البلدة، حمل خلالها المتظاهرون يافطات كتب عليها "القاتل اردوغان"، "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير".

وتحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، سلافا رفاعي، وقال: "تستمر هجمات المرتزق اردوغان ضد باشور بمساعدة الناتو"، مبيّناً أن الدولة التركية هُزِمت أمام مقاومة الكريلا، لذلك صعّدت من حدة هجماتها على روج آفا وشنكال.

فيما أوضحت الإدارية في مؤتمر ستار ببلدة كرباوي، فادية اسماعيل، أن دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال هجماتها إلى فرض مرحلة خطيرة من الحرب على أهالي شمال وشرق سوريا، وأضافت قائلة: "لكن بفضل مقاومة قوات سوريا الديمقراطية لم تتحقق أهداف الدولة التركية".

لتنتهي المظاهرة بشعارات "الشهداء أحياء لا يموتون".

(س ب/ س ر)

ANHA

