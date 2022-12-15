​​​​​​​أهالي قامشلو يستذكرون شهداء شهر كانون الأول ويعاهدون بالسير على خطاهم

توافد اليوم الخميس، أهالي مدينة قامشلو وذوو الشهداء وأصدقاؤهم، وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني، وقوات حماية المجتمع، إلى مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو للمشاركة في مراسم استذكار 55 شهيداً استشهدوا خلال شهر كانون الأول في أعوام وأماكن مختلفة.

رفع المشاركون صور الشهداء ووثائق شهادتهم وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة المجتمع الديمقراطي.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمات قُدمت خلالها واجب العزاء لذوي الشهداء، وأكدت أن "الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل أن نحيا بكرامة وحرية".

أكد المشاركون أن ثورة روج آفا ومشروعها الديمقراطي بعد أن أصبح مثالاً يحتذى به، سعت قوى المؤامرة للإطاحة بهما والقضاء على المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء وفكر القائد أوجلان من خلال تشديد العزلة على القائد، إلا أن المقاومة والتضحية التي أبداها شعوب شمال وشرق سوريا أجبر العالم بأسره للوقوف أمامها".

جدد المشاركون العهد، بالسير وفق مطلبات المرحلة والسير على خطا القائد أوجلان والشهداء والحفاظ على إرثهم، لتختتم المراسم بقراءة أسماء الشهداء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، ريفين شيخموس.

(ك.آف)

ANHA