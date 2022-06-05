​​​​​​​أهالي قامشلو يشيّعون جثماني الشهيدين مزكين بوتان وكسرى ملك إلى مثواهما الأخير

شارك في مراسم تشييع جثمان الشهيدة مزكين بوتان الاسم الحقيقي رحيمة غزالي، والشخصية الوطنية كسرى ملك اللذان استشهدا في30 من أيار المنصرم إثر استهداف سيارتهما بطائرة مسيّرة على طريق قرية سيكركا شرق مدينة قامشلو، المئات من أهالي المدينة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعضوات مؤتمر ستار.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شمسي خان كلو كلمة قدّمت خلالها العزاء لذوي الشهيدين، مشيرة إلى تكاتف مكونات المنطقة في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتابعت: "طائرات أردوغان وهجماته لن يكسروا إرادتنا وسنستمر في المقاومة على خط الحرية وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان"، وفي الختام عاهدت بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر.

بدوره، بيّن القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية ضد شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع تهدف إلى ضرب إرادة الشعوب المقاوِمة في وجه مخططات الإبادة.

معاهداً بالسير على خطا ونهج الشهداء لتحقيق أهدافهم، مؤكداً أنهم سيكونون على أهبة الاستعداد دائماً لتبقى شمال وشرق سوريا حرة وآمنة.

بعدها قرئت وثيقتا الشهيدين من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسلّمتا لذويهما.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثماني الشهيدين مزكين بوتان وكسرى ملك حسين الهشاش على الأكتاف ليواريا الثرى في مثواهما الأخير بمزار الشهيد دليل ساروخان، وسط زغاريد الأمهات والشّعارات التي تمجّد الشّهداء.

(ا - ي/ آ)

ANHA