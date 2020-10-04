​​​​​​​أهالي قامشلو يشيّعون جثمان الشّهيد أنس صطيف إلى مثواه الأخير

وتوافد أهالي مدينة قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى مزار الشهيد دليل صاروخان لتشييع جثمان الشهيد أنس صطيف المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي، الذي استشهد في منطقة الهول بتاريخ 2-10-2020.

وعند بدء المراسم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل عمار موسى، والذي قدّم فيها واجب العزاء لذوي الشهيد، وأكّد أنّ اختلاط الدماء الكردية والعربية والسريانية استطاعت تجسيد أخوة الشعوب والعيش المشترك وتحقيق فلسفة الأمة الديمقراطية، فقال: "الفلسفة الأوجلانية القائمة على مبدأ الأمة الديمقراطية والإرث الحضاري التي تجمع بين مكونات المنطقة من كردها وعربها وسريانها هي أساس إفشال المؤامرات".

ومن ثمّ قُرئت وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسلّمت لذويه.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشّهيد أنس صطيف، ليوارى الثرى في مثواه الأخير، وسط زغاريد الأمّهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

(ه ع/إ)

ANHA