​​​​​​​أهالي قامشلو يشيعون شهيدين ضمن مراسم تراعي الظروف الصحية

المراسم جرت بمزار الشهيد دليل صاروخان بقامشلو واقتصرت على بعض أعضاء مؤسسة عوائل الشهداء وذوي الشهداء، مع أخذ التدابير اللازمة التي نص عليها قرار الإدارة الذاتية الأخير فيما يخص مكافحة فيروس كورونا.

وكان الشهيد دلجان سليمان، الاسم الحركي آرام قامشلو استشهد في الـ 19 من شهر أيلول الجاري إثر حاث سير على طريق علي فرو أثناء تأديته لمهامه العسكرية، في حين استشهد العضو في قوى الأمن الداخلي جلفيس حسين على إثر مضاعفات جلطة دماغية أصابته في الـ 20 من الشهر الجاري.

وخلال المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء بقامشلو كيفو عثمان عن مناقب الشهداء، مشدداً على مواصلة النضال على درب الشهداء حتى الوصول وتحقيق الهدف الذي بذلوا دماءهم من أجله.

وبعد قراءة وثائق الشهادة، ووريت جثامين الشهداء الثرى إلى مثواهم الأخير وسط الشعارات التي تحيي الشهداء.

(كروب/مـ)

ANHA