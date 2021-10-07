​​​​​​​أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد نايف الحسين عضو قوى الأمن الداخلي

وأرتقى الشهيد نايف الحسين عضو في قوى الأمن الداخلي إلى مرتبة الشهادة في الـ6 من شهر تشرين الأول الجاري، أثر نوبة قلبية وذلك عندما كان على رأس عمله.

وبدأت مراسم تشييع الشهيد بالوقوف دقيقة صمت اجلالًا على أرواح الشهداء، من ثم إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، من قبل عبدالعزيز محمد، قال فيها: "بفضل دماء الشهداء تنال الشعوب حريتها، فهم قادتنا المعنويون".

وبارك عبدالعزيز ذوي الشهيد نايف الحسين بانضمامهم إلى مجلس عوائل الشهداء، وقال: "نجدد عهدنا أمام كافة الشهداء بأننا سنسير على دربهم لبناء وطن حر وشعب ديمقراطي".

وبعدها، أوضحت شقيقة الشهيدة تولهلدان رامان( نسرين تمر) التي استشهدت في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لهم في بهدينان بباشور كردستان، أفين تمر أنه عندما استهدفت القوى العالمية المهيمنة القائد عبدالله اوجلان عبر مؤامرة عام 1999 حينها اختارت شقيقتها تولهلدان طريق الحرية والتحقت بحركة حرية كردستان من أجل الانتقام للمؤامرة الدولية التي احيكت بحق القائد، وقالت أفين: "نحن فخورون بشهيدتنا، فهي ليست الشهيدة الأولى ضمن العائلة وليست الأخيرة، وإننا لنجدد لهم العهد بأننا سنناضل ونسير على طريق تولهلدان إلى حين تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وتلاها، قراءة وثيقة الشهيدين من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويهما، ليوارى عقبها جثمان الشهيد نايف الحسين الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان.

(كروب/ل)

ANHA