​​​​​​​أهالي قامشلو يسارعون للتبرع بالدم في مشفيي الشهيد خبات والقلب والعين

شن اليوم الاحتلال التركي هجماته بالطائرات المسيرة والقذائف على مدينة قامشلو والقرى الحدودية في نواحي الدرباسية وتل تمر وتربه سبيه وجل آغا وعامودا.

ووجه اليوم مشفى الشهيد خبات ومشفى القلب والعين النداء للمواطنين للتبرع بالدم للمصابين وأغلبهم بالزمر السلبية.

وبصدد ذلك أجرت وكالتنا لقاء مع المواطنين الذين قاموا بالتبرع بالدم للمصابين، وأشارت المحامية خديجة إبراهيم من سكان مدينة قامشلو بأنهم تلقوا اليوم مناشدة مشفى الشهيد خبات ومشفى القلب والعين بمدينة قامشلو للتبرع بالدم وقالت: "قمنا بالذهاب على الفور إلى المشفى من أجل التبرع للمصابين ، كما يجب على المواطنين عدم الاستسلام والانحناء أمام هجمات الدولة التركية الفاشية والتكاتف لإفشال مخططاته القذرة التي يريد من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابعت خديجة إبراهيم: "هجمات الاحتلال التركي، مستمرة واستشهد مواطنون بينهم أطفال، وعاهدنا اليوم أن نبقى في صف واحد ويداً واحدة لندحر هجمات الدولة التركية، ونعاهد شهداءنا بأن نسير على خطاهم ونحارب حتى أنفاسنا الأخيرة".

وناشدت خديجة شعوب المنطقة بعدم الاعتماد على الدول الضامنة والمنظمات الحقوقية، وقالت :" يجب التكاتف مع بعضهم لدحر انتهاكات الاحتلال ومرتزقته".

ومن جانبه تحدث الممرض في مشفى القلب والعين هشام أبو زيد، قائلاً: "عند وقوع إصابات أثناء هجمات الاحتلال التركي قمنا بتوجيه النداء للمواطنين للتبرع بالدم للمصابين، حيث تبرع أكثر من مئة شخص بالدم وبالزمر المختلفة أغلبها سلبية".

(ا ي/ٍسـ)

ANHA