​​​​​​​أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين كسرى ملك وراحمة غزالي

شارك في مراسم العزاء الآلاف من أهالي مدينة قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية والسياسية بالإضافة إلى ممثلين عن القوات العسكرية.

زينت خيمة العزاء التي نصبت أمام مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو بصور الشهداء, بالإضافة إلى أعلام مؤسسة عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، كيفو عثمان، كلمة قال فيها: "إن الاحتلال التركي يريد كسر إرادة الشعب بجرائمه ضد مناطق شمال وشرق سوريا, لذا نناشد المجتمع الدولي العمل للحد من هذه الجرائم".

كما دعا كيفو أهالي المنطقة للتكاتف وتصعيد النضال والالتزام بنهج الشهداء.

كما ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مسعود داوود, كلمة قال فيها: "يوماً بعد يوم تتعاظم وتتسع مقاومتنا، واليوم نقدم ثمنها أرواحاً لأجل كرامة هذه الشعب".

ونوه داوود أن الاحتلال التركي ومرتزقته يصعدون هجماتهم على المنطقة، بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، لكن شعوب المنطقة لن تستسلم لهجماتهم.

وشدد مسعود داوود في ختام حديثه على ضرورة تكاتف كافة مكونات المنطقة لإفشال مخططات المحتل التركي.

وخلال المراسم أيضاً أعلن مجلس عوال الشهداء سجل المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي، مظلوم قامشلو (رامان شيخموس), الذي استشهد في حفتانين في ١١ شباط المنصرم, أثناء تصديه لهجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

في ختام المراسم أدلى مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام خيمة العزاء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد عثمان.

جاء في مستهل البيان: "خمسون عاماً من النضال والتضحيات وبذل الغالي والنفيس وتقديم الآلاف من الشهداء ومواجهة الآلة العسكرية الفاشية الفتاكة وكسر إرادة العدو أمام المقاومات العظيمة التي قدمها أبطالنا وبرهن الكرد من خلال فلسفته ولأول مرة في تاريخهم أن إرادتهم لا تقهر مهما بلغت عنجهية العدو".

كما استنكر البيان مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات التي تستهدف الكريلا في مناطق الدفاع المشروع. وأضاف: "نناشد الكرد في كل مكان للوقوف ضد هذه الهجمات وفضح سياسات العائلة الخائنة أمام الرأي العام الكردي وعلى جميع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمثقفين وكافة طبقات المجتمع الكردستاني لاتخاذ مواقف مشرفة تعادل صعوبة المرحلة وحساسيتها وليعلم الجميع بأن هدف اردوغان هو القضاء على كل ما من شأنه حماية إرادة الكرد".

ودعا البيان العالم وفي مقدمته الناتو وأوروبا "لوقف الدعم العسكري واللوجستي للدولة التركية التي تستخدمها في حرق القرى والمدن وقتل الأطفال والنساء، وعلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان القيام بواجباتها التاريخية في هذه المرحلة ووضع حد لتجاوزات اردوغان وعصاباته".

(ا. ي/ك)

ANHA