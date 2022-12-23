​​​​​​​أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد شادي أحمد

نصب اليوم الجمعة، مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، خيمة عزاء الشهيد شادي أحمد أمام منزل الشهيد، وشارك خلالها المئات من أهالي المدينة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء مجالس حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في مدينة قامشلو.

زينت خيمة العزاء التي نصبت في حي قدوربك في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، بصور الشهيد شادي أحمد، وصور القائد أوجلان وصور الشهداء المناضلين، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء ووالدة الشهيدين (ريحان ومحمد كلو)، جيهان كلو كلمة رحبت فيها بالحضور وعزت عائلة الشهيد شادي أحمد.

بدوره، أشاد، الإداري في لجنة الصلح في حي الآشورية، أكرم محمد، ببطولات شعب المنطقة، خلال المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة، وأكد "كما أفشلنا مخططات النصرة وداعش وغيرها من المرتزقة والمجموعات "الإرهابية"، سنفشل مساعي دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بفلسفة القائد أوجلان والشهداء ومقاومة الكريلا، وسنرفع من وتيرة نضالنا وسننتصر".

بدوره، دعا عضو مجلس حي جودي بمدينة قامشلو، عبد الرحمن سنجو، أبناء المنطقة إلى الالتفاف حول فلسفة القائد أوجلان، وأن يكونوا لائقين بدماء شهدائنا لنحقق ما كان يطمحون إليه".

كما أكد عضو مجلس بلدة تنورية، محمد خير عليكا، أن "أبناءنا اختاروا طريق الثورة منذ ظهور حركة حرية كردستان وساروا على النهج وذاك القسم"، مشدداً "حبنا لأرضنا يجعل منا قوة لا تقهر، للتصدي لجميع المؤامرات التي تحاك ضد شعب كردستان والشرق الأوسط في شخص القائد أوجلان".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد شادي أحمد، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، شيرين أحمد، وسلمت إلى ذوي الشهيد.

هذا وارتقى المقاتل في قوات الدفاع الذاتي شادي عبد العزيز أحمد، شهيداً في 19 كانون الأول الجاري، أثناء إنقاذه لرفاقه من الغرق في مجرى مائي في مدينة الطبقة.

(ك آف)

ANHA