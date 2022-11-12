​​​​​​​أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد نيجرفان حبو

توافد، اليوم السبت، المئات من أهالي قامشلو، وأعضاء المؤسسات المدنية، وممثلي الأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي، إلى خيمة عزاء الشهيد نيجرفان محمد طاهر حبو، التي نصبت أمام منزل ذويه في حي الهلالية، بمدينة قامشلو.

واستشهد نيجرفان محمد طاهر حبو في 31 تشرين الأول أثناء تأدية واجبه ضمن قوى الأمن الداخلي.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء علي سعدون كلمة قال فيها: "ننحي إجلالاً أمام تضحيات الشهداء الذين مهما تحدثنا عن مقاومتهم لن نوفيهم حقهم".

وأشار إلى أن "الاحتلال التركي لجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضدنا بسبب فشله في تحقيق أهدافه في كسر إرادتنا".

من جانبه، ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في قرية كرباوي، أحمد مجيد كلمة، رحب فيها بالحضور وتقدم بالعزاء لذوي الشهيد، واستذكر جميع الشهداء، وقال "اليوم وبفضل الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف "الشعب الكردي لم ولن ينحني وينكسر أمام الأعداء، وغالباً ما سعت دولة الاحتلال التركي إلى القضاء على الكرد لكنها لم تستطع، بل على العكس فقد انتصروا وانتشر صوتهم في كل مكان".

ثم ألقى عضو مكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان كلمة قال فيها: "نستذكر جميع شهداء الحرية والكرامة وننحي إجلالاً أمام عظمتهم وتضحياتهم".

وعاهد "بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق هدف بناء مجتمع حر وديمقراطي"، مشدداً "نحن على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عدو يحاول المساس بأمن مناطقنا".

بعد ذلك تم إلقاء قصيدة شعرية من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد السلام عبدو "تمجد بطولات الشهداء وتضحياتهم، ومقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي".

من جانبها، تحدثت باسم مجلس الاتحاد الديمقراطي بحي الهلالية، سميرة محمد وقالت: "صمت القوى الدولية يدل على مشاركتها في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

وأضافت "عدونا يستخدم جميع الأساليب والجرائم ضدنا، لكننا في كل مرحلة ننتصر".

بدوره، عاهد عم الشهيد نيجرفان، بهاء حبو بالسير على خطا الشهداء، حتى الرمق الأخير لتحقيق النصر والحرية".

لتنتهي المراسم بقراءة وثيقة الشهيد نيجرفان حبو، من قبل مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، وتسليمها إلى ذويه.

(ف)

ANHA