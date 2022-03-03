​​​​​​​أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد علي

وتوافد أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية أحمد علي، الذي استشهد في الـ 10 من شهر شباط المنصرم، جراء تعرضه لحادث أثناء تأدية واجبه العسكري.

نصبت خيمة العزاء أمام منزل ذوي الشهيد أحمد علي، في حي جودي بمدينة قامشلو، وشارك فيها المئات من أهالي مدينة قامشلو وممثلون عن حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار، وقوات حماية المجتمع.

وزينت الخيمة بصور الشهيد أحمد علي وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الرحمن حمود، كلمة استذكر فيها نضال الشهداء، وقال: "جميع مشاريع ومخططات الاحتلال التركي باءت بالفشل، بفضل تضحيات ومقاومة شهدائنا".

فيما أشارت الإدارية في قوات حماية المجتمع - المرأة، نجاة موسى، إلى دور أمهات الشهداء ونضالهن في ثورة شمال وشرق سوريا لحماية مكتسبات المنطقة وتحقيق النصر.

(كروب/آ)

ANHA