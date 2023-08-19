​​​​​​​أهالي قامشلو يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد جميل حبيب

نصبت خيمة عزاء الشهيد أمام منزله في حي الهلالية في المدينة التي علقت فيها أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهيد جميل حبيب.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شمسي خان كلو كلمة، عزت فيها ذوي الشهيد جميل حبيب وقالت: "اتصف الشهيد بسمات حب الوطن وحمايته لمكتسبات الثورة وحرصه على رفاقه، ونضاله الدؤوب في سبيل حماية مكتسبات هذا الثورة وبقي على عهده حتى الرمق الأخير".

وعاهدت "الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق أهدافهم التي ناضلوا وكافحوا في سبيلها حتى وصلوا إلى مرتبة الشهادة".

كما ألقى الناطق باسم مجلس قامشلو العسكري نذير صوفي كلمة أثنى فيها على دور الشهداء في حماية وطنهم ومجتمعهم. كما تحدث عن نضال ومقاومة الشهيد جميل حبيب وكيف سارع في بداية الثورة إلى حمل السلاح في سبيل حماية شعبه وأرضه وشارك في كثير من الحملات رغم كبر سنه.

تلتها كلمة عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو عبد الكريم عبد الرحمن الذي عاهد "على مواصلة مسيرة الشهداء بتحقيق أهدافهم التي استشهدوا في سبيلها، وهي حماية مكتسبات الثورة وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية ."

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مؤتمر ستار في مدينة قامشلو هندرين خليل كلمة قالت فيها "عائلة الشهيد كانت من العوائل التي ناضلت وكافحت منذ بداية الثورة، تميزت بنضالها"، وعاهدت بمواصلة النضال والمقاومة على خطا الشهداء.

وانتهت مراسم تقديم واجب العزاء بتسليم وثيقة الشهيد إلى ذويه وسط ترديد "الشهداء خالدون".

(كروب/ك)

ANHA