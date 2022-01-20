​​​​​​​أهالي قامشلو ينددون خلال مظاهرة بالذكرى السنوية الرابعة للهجوم على عفرين

رغم درجات الحرارة المنخفضة والصقيع، انضم المئات من شابات وشباب وكبار السن المهجرين من عفرين وأهالي قامشلو، بالإضافة إلى أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، والحركة الثورية الشيوعية، والجمعية الاجتماعية العفرينية، إلى المظاهرة المندّدة بالهجوم على عفرين.

وأعرب المتظاهرون عن مطلبهم بإخراج الدولة التركية المستبدة من عفرين من خلال رفع أغصان الزيتون التي تعدُّ رمزاً لعفرين، ورفع يافطات كُتب عليها "لا للاحتلال، حان وقت تحرير عفرين" و"سوف نصعّد المقاومة، ونهدِم الجدران ونحرر عفرين".

انطلقت المظاهرة من حيّ منير حبيب الكائن غرب مدينة قامشلو، لتتوقف أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي الكورنيش، وسط ترديد شعارات من قبيل "أردوغان القاتل" و "تحيا مقاومة كري سبي وسري كانيه وعفرين".

وألقت عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية والمهجرة من عفرين، داليا منان، كلمةً أمام المبنى، أوضحت فيها أنّ الهجمات التي استهدفت عفرين عام ٢٠١٨ كانت هجمات احتلالية، والهدف منها هو استهداف هوية وتضامن الشعوب في عفرين. وهذا جرى بدعمٍ من القوى الدولية.

'لم تنته مقاومة العفرينين بعد'

كما ذكرت داليا منان أن شعب عفرين لم يلتزم الصمت حيال الهجمات وأعلنوا النفير العام، وقالت: "أوصلت مقاومة العصر رسالتها للجهات المعنية، بأن الشعب الذي سار وفقاً لفلسفة القائد أوجلان لا يمكن أن يقبل الاحتلال. ولم تتوقف مقاومة أهالي عفرين باحتلال الدولة التركية لمدينتهم".

كما أشارت داليا منان إلى استمرار جرائم الاحتلال ضد ثقافة وآثار عفرين، واختتمت حديثها قائلة: "نحن ندرك أن هذا الاحتلال لن يدوم. التحرير هو حقٌ مشروع للعفرينين. نحن نثق بأننا سنستعيد كافة المناطق المحتلة بتضامن وتكاتف أهالي شمال وشرق سوريا".

كما أصدرت جمعية عفرين الاجتماعية خلال المظاهرة بياناً قرأته عضوة الجمعية أمينة محمد.

وجاء في البيان"أهالي عفرين كانوا يعيشون متكاتفين وبسلامٍ تحت مظلة الإدارة قبل احتلالها. لم ترضٍ الإدارة الذاتية التي كانت تضم جميع المكونات تحت مظلتها حكومة حزب العدالة والتنمية لهذا شنّت حرباً قذرةً على أهالي عفرين بذريعة بناء منطقةٍ آمنةٍ".

كما أشار البيان إلى مقاومة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة "لقد ضحّى آلاف الأبطال بدمائهم على جبال عفرين في سبيلها لم تستطع الدولة التركية ومرتزقتها احتلال عفرين إلّا بعد ٥٨ يوماً".

(س ب/ س ر)

ANHA