​​​​​​​أهالي قامشلو يحيون أربعينية الشهيد عنتر ديرسم

وكان الثوري المناضل عنتر ديرسم قد نال مرتبة الشهادة في الـ ١١ من تشرين الثاني المنصرم إثر تعرضه لنوبه قلبية، وذلك بعد مسيرة حافلة بالنضال والمقاومة ضمن حركة حرية كردستان.

وناضل الشهيد عنتر في الأجزاء الأربعة من كردستان، وفي أوروبا، ومع تأسيس حزب العمال الكردستاني كان من الأوائل المنضمين إلى صفوفها، حيث ترك أوروبا وأسرته وعاد ليخدم وطنه الأم كردستان.

واليوم وفي أربعينية الشهيد عنتر ديرسم، نظّم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم استذكار للشهيد، بمشاركة العشرات من ذوي الشهداء وأهالي المدينة؛ بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية، في مزار الشهيد دليل ساروخان.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس في قامشلو، هيفي السيد، التي استذكرت كافة شهداء الحرية، وتقدمت بالعزاء لشعوب كردستان وعائلة الشهيد عنتر، وقالت: "لا يمكننا اختصار نضال ومقاومة الشهيد عنتر ديرسم بعدة كلمات، لأنه مناضل ذو شخصية فدائية ومقاومة من أجل كردستان وشعوبها".

وبدوره، حيّا الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، مسعود داوود، مقاومة الشهيد عنتر ديرسم وشهداء كردستان أجمع، قائلاً: "الشهيد عنتر كان قدوة النضال لشعوب كردستان، وشهادته خسارة كبيرة لنا، لأننا بحاجة دائماً إلى شخصيات مناضلة ومقاومة كشخصية الثوري عنتر".

وأكد داوود على مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الشهداء، وتابع: "الحركة التي تأخذ من الشهداء قدوة لها، لن تتمكن أي من السياسات والمؤامرات إنهاء مقاومتها".

ومن جانبها، أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، بروين يوسف، أن الشهيد عنتر ديرسم ناضل في سبيل ترسيخ فكر المشروع الديمقراطي بين جميع شعوب شمال وشرق سوريا ونشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بين شعوب العالم أجمع، حتى وصل إلى مرتبة الشهادة.

واستذكرت بروين أقوال الشهيد عنتر ديرسم، وقالت: "سنصبح من خلال تكاتفنا ومقاومتنا الشعبية مثالاً للعالم أجمع".

وكان الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان قد شيّعوا جثمان الشهيد عنتر ديرسم إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان في الـ ١ كانون الأول الجاري.

(كروب/ ف)

ANHA