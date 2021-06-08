​​​​​​​أهالي قامشلو يدعون PDK العدول عن مواقفه الداعمة للاحتلال

وتأتي هذه التظاهرة تنديداً بالهجمات التركية المستمرة على باشور كردستان وخاصة على مناطق متينا آفاشين وزاب التي تهدف إلى احتلال باشور كردستان في ظل المواقف الخجولة للحكومة العراقية عن الاعتداءات التركية ومحاولتها استخدام البيشمركة في حربها ضد مقاتلي الكريلا بعدما فشلت في الدخول إلى المناطق الوعرة، والمقاومة الشديدة التي يبديها المقاتلون هناك.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، أعلام حركة حرية كردستان، الأعلام التي ترمز إلى الثورة في روج آفا، بالإضافة إلى حمل يافطات كتب عليها، "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا"، "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية من إبادة بحق الشعب الكردي".

وانطلقت التظاهرة التي نظمتها مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي، من شارع منير حبيب وجابت الشوارع الرئيسة في مدينة قامشلو. حيا خلالها المتظاهرون المقاومة التي يبديها مقاتلو حركة حرية كردستان ضد جيش الاحتلال التركي، وطالبوا بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

التظاهرة توقفت أمام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وتوقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين محمد باسم مؤتمر ستار كلمة بينت فيها أن هناك جانب يقاوم وجانب آخر يخون، وقالت: يريدون مرة أخرى وبأيدي بعض الخونة الطعن في خاصرة كردستان، وقالت: "البيشمركة هي قوة لحماية باشور كردستان لكننا نراها الآن قوة لحماية تركيا ألدّ أعداء الشعب الكردي، وهذه وصمة عار أن نرى الكردي يضرب أخاه الكردي".

وأوضحت بروين تركيا تعيش في مأزق وتعيش الهزيمة نتيجة المقاومة التاريخية التي يبديها مقاتلو حركة حرية كردستان، وهناك يومياً ضربات موجعة لتركيا التي لم تعد تستطيع الثبات أمام المقاومة، وقالت: "تركيا تريد من خلال حزب الديمقراطي الكردستاني تقطيع باشور كردستان إلى أجزاء، لكن لن نسمح لهذه الأهداف أن تتحقق".

وعن تخاذل المجتمع الدولي وصمته عن الهجمات التركية الهادفة لضرب مكتسبات الشعب الكردي وتهجيره من أرضه، نوهت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف في ختام كلمتها أن صمتهم يدل على تآمرهم واشتراكهم في الهجمات التي تُشنّ على باشور، وأنه يدل على التآمر لإبادة الشعب الكردي، وقالت: "المجتمع الدولي متفق على إنهاء الشعب الكردي الحر الذي لا يقبل الخضوع والخنوع للمحتلين".

التظاهرة انتهت بترديد الهتافات التي تحيي مقاومة مقاتلي حركة حرية كردستان وتدعوا إلى التآخي والوحدة بين أبناء الشعب الكردي.

(أس/)

ANHA