وكانت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا قد أعلنتا، خلال مؤتمر صحفي عقد في الـ 31 كانون الثاني/ يناير بمدينة الحسكة، ارتقاء (121) من مقاتليهما والعاملين في سجن الصناعة والمواطنين، إلى مرتبة الشهادة خلال حملة "مطرقة الشعوب"، أثناء تصديهم لهجوم مرتزقة داعش على السجن الواقع في حي غويران بمدينة الحسكة.

للمشاركة في مراسم تشييع جثامين عدد آخر من شهداء الحملة، التي ستقام اليوم، في مزاري الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، والشهيد إسماعيل في ناحية عامودا، وحداداً على أرواحهم الطاهرة، أغلقت اليوم المحال التجارية أبوابها.

هذا، ومن المقرر أن تنطلق مراسم تشييع جثامين 11 شهيداً في مدينة قامشلو من مجلس حي العنترية، حوالي الساعة الـ 10:00 صباحاً، إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، لتوارى جثامين الشهداء الثرى هناك، فيما تجرى مراسم غيابية للقيادية في وحدات المرأة الحرة- ستار بإيالة ماردين، سوزدار جودي.

فيما سيشيّع أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو جثامين 5 شهداء في الساعة الـ 10:00 صباحاً إلى مزار الشهيد إسماعيل.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من أهالي إقليم الفرات وناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو شيّعوا أمس الثلاثاء، جثامين 21 مقاتلاً، استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب" بمدينة الحسكة.

(آ)

ANHA