​​​​​​​أهالي قامشلو... تركيب العدادات على المولدات قرار يصب في مصلحة الجميع

أصدرت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة تعميمًا بتاريخ 9 تموز، يتضمن تركيب عدادات على المولدات التي تزود الأحياء بالكهرباء، وحساب السعر على أساس الساعة الواحدة بـ 10 ل.س فقط، وإلزام أصحاب المولدات بتشغيل العدادات في ساعات عمل المولدات من بداية شهر أيلول، وبالسعر المنصوص عليه في التعميم، وعلى أن يدفع المشترك مبلغ 1000 ل.س عن كل أمبير واحد سلفًا لصاحب المولدة من أجل المصاريف، ويخصم هذا من عدد ساعات تشغيل العداد في نهاية الشهر.

قرار هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة جاء عقب ورود شكاوى من الأهالي بخصوص ارتفاع وتفاوت سعر الأمبير الواحد للمولدات الكهربائية، نتيجة استحكام بعض أصحاب المولدات بسعر الأمبيرات وعدم تقيدهم بسعر واحد.

ليلى إبراهيم من الحي الغربي في مدينة قامشلو أبدت رضاها وسعادتها بقرار الإدارة الذاتية بخصوص تركيب عدادات على المولدات وتسعير الساعة الواحدة بـ 10 ل.س فقط، وقالت: "هذا القرار يصب في مصلحة الجميع، ونؤيد تطبيقه في أسرع وقت".

المواطنان عباس عبدو ونصر الدين خلف وصفا خطوة تركيب عدادات على المولدات بالإيجابية وطالبا بتنفيذها: "سابقًا أصحاب المولدات كانوا يتحكمون بالأهالي بحجة ارتفاع سعر المازوت وأسعار قطع الغيار أثناء تصليح المولدة، أما عند تركيب العدادات سيكون كل شيء منظمًا وبسعر واحد".

وتوجه نصر الدين خلف بالشكر للإدارة الذاتية على تفاعلها مع أوجاع الأهالي واتخاذها هذا القرار.

الإدارية في مكتب المولدات لبلدية الشعب في مدينة قامشلو عزيزة جلال بيّنت أن السبب الذي دفعهم إلى اتخاذ هذا القرار يعود إلى الشكاوى التي وردتهم من الأهالي، نتيجة عدم تعويض أصحاب المولدات الأهالي بالساعات التي يتوفر فيها التيار الكهربائي الرئيس.

عزيزة جلال أشارت إلى أنهم ركبوا العدادات على المولدات الكهربائية وأصبحت جاهزة للتشغيل، كما دعت أصحاب المولدات إلى التعاون معهم بتنفيذ هذا القرار.

وستقوم لجنة المولدات في البلدية وبالتنسيق مع الكومينات، بحساب الساعات المسجلة على العدادات، وذلك بتسجيل رقم العداد في نهاية كل شهر على سجل خاص، وبدوره يقوم الكومين بختم الورقة عقب تدقيقها ومطابقتها مع السجل.

(أ ب)

ANHA