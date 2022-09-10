​​​​​​​أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر يشيّعون جثمان الشهيد عدي جنيدية إلى مثواه الأخير

تجمّع أهالي كركي لكي في ساحة آزادي من أجل استقبال جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية أحمد عباس المطيران (الاسم الحركي عدي جنيدية) الذي استشهد في مخيم الهول بتاريخ 8 أيلول الجاري، خلال اشتباكات مع خلايا مرتزقة داعش.

بعد استلام الجثمان توجه موكب التشييع إلى مزار الشهيد عقاب الأسود في تل كوجر، وعند الوصول قدّم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف المشيعين دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء".

ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيركي كلمة أكد فيها "أن قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية تأسيسها حاربت كافة المجموعات الإرهابية بتسميات مختلفة التي لم تستطع الدول العظمى الوقوف في وجهها إلا أن أبناء هذه المنطقة دحروا الإرهاب وقضوا عليه"، معاهداً "بحماية الشعب وتوفير الأمن له".

من جهتها، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، شيخة رسول كلمة "أثنت فيها على نضال الشهداء من أجل ترسيخ الأمان والاستقرار في المنطقة".

ثم قرئت وثيقة الشهيد، وسلمت إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد عقاب الأسود.

(ك-ع/ف)

ANHA