​​​​​​​أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر يحتفلون بيوم العالمي للمرأة

تجمّع المئات من أهالي ومكونات نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو في منتجع سيبان شرق ناحية كركي لكي بزيهم الفلكلوري والخاص بثقافة المكونات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة" شارك المئات من أهالي والأعضاء والعضوات في مؤسسات المجتمع المدني بالاحتفالية.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية كركي لكي، زلفة بدرو، كلمة باركت فيها اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء، وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا، وأشارت إلى دور المرأة في المجتمع وما عانته في ظل السياسات السلطوية التي كانت تهدف إلى فصلها عن المجتمع وتقييدها في العمل المنزلي.

زلفة نوهت إلى أن المرأة تحررت بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي نادى بحرية المرأة، مشيرة إلى أن الاحتفالية الكبرى ستكون بحرية القائد.

'المرأة الركيزة الجوهرية لمنجزات ثورة المرأة'

عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي شهناز عبدو أوضحت أن داعش والخلايا التابعة لها، وبتمويل من الدولة التركية استهدفت مناطق شمال وشرق سوريا وفكر الأمة الديمقراطية واستهدفت المرأة بشكل مباشر.

وأضافت شهناز "إن استهداف المرأة وبشكل خاص المرأة العربية كان لزرع الخوف والفتنة في المنطقة، ولإجبار المرأة العربية بعدم الانخراط ضمن الإدارة الذاتية والعمل فيها".

القيادية في وحدات حماية المرأة روزلين آزادي أشارت إلى أن المرأة كانت الركيزة الجوهرية لمنجزات ثورة المرأة، وذلك استنادها على أطروحات موضوعية تشمل حق الشعوب بالتعايش المشترك دون تمييز أو تفريق أو الانحياز للانتماءات القومية أو العرقية أو الدينية.

واختتمت روزلين كلمتها بتجديد العهد والنضال كون وحدات حماية المرأة هن الدرع الحامي لهذا الوطن ولاسيما للنساء.

بعدها قدمت فرقة إلينا التابعة لمركز الثقافة والفن عدة أغانٍ ثورية لتقوم بعدها فرقة الرقص التابعة لمركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بعقد حلقات الدبكة الفلكلورية.

وانتهت احتفالية اليوم العالمي للمرأة بعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين في الاحتفالية.

(كروب/ م ح)

ANHA