​​​​​​​أهالي ناحيتي كركي لكي وديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد بروسك بوطان

وتوجه المئات من أهالي ناحيتي كركي لكي وديرك إلى مركز الشهيد باور لحركة لشبيبة الثورية السورية في ناحية ديرك؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد بروسك بوطان الذي استشهد في الـ 2 من كانون الثاني الجاري في الحسكة.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم أُلقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل سعاد مصطفى، قالت فيها "الشهداء يحملون قيم الإنسانية والحرية والمساواة تجاه الشعوب عامة؛ لأنهم لم يفرقوا بين أجزاء كردستان الأربعة، بل ناضلوا من أجل نشر السلام بين الشعوب".

بدورها، ألقت زلفا بدرو عضوة مؤتمر ستار كلمة، استذكرت فيها المناضلات الكرديات الثلاثة ساكينة جانسيز ورفيقتيها، ونوّهت إلى أن كافة الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش الشعوب بكرامة وحرية".

وانتهت المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/ف)

ANHA