​​​​​​​أهالي ناحية زركان يشيعون جثماني الشهيدتين جمالة وجوهر النهار إلى مثواهما الأخير

شارك أهالي ناحية زركان وقراها في مقاطعة الحسكة ذوي الشهيدتين في تشييع جثماني الشقيقتين "جمالة وجواهر النهار"، في قرية الأسدية، قبل قليل، في صورة رسمت عدم تخلي أهالي الناحية عن قراهم، وتشبثهم بأرضهم.

واستشهدت "جمالة وشقيقتها جواهر النهار" ليلة أمس، جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له قرية الأسدية، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية زركان، إلى جانب استشهاد الطفل، علّام عيسى البالغ من العمر عامين.

وشهدت الناحيتان، يوم أمس الخميس، هجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، استهدفوا خلالها أكثر من 10 قرى مأهولة، من ضمنها "قرية الأسدية"، بأكثر من 50 قذيفة، من القواعد التي يتمركزون فيها شرق مدينة سري كانيه المحتلة.

وأسفر القصف عن إصابة 5 آخرين، حسب ما وثقه مراسلونا، وهم كل من: (الطفلة علا علي العيسى عامين والطفل محمد عيسى العلي (5 أعوام)، ومحمد خلف (33عاماً)، والطفل محمد عبد الحميد (1 عام)، خشمان حسن خلف.

(أس/أم)

ANHA