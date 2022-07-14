​​​​​​​أهالي ناحية تربه سبيه يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة روكن جيان

توجه اليوم المئات من مكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو إلى خيمة عزاء الشهيدة روكن جيان الاسم الحقيقي سناء معيوف التي استشهدت في منطقة شاهو في جبال كردستان لتقديم واجب العزاء لذويها خلال مراسم غيابية وذلك في خيمة العزاء التي نصبت أمام منزلها في ناحية تربه سبيه.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت هيفي سيد الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو كلمة عزت فيها عائلة الشهيدة روكن جيان وأشادت بمقاومة ونضال الشهداء الذين سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة في حماية أهلهم من الحروب والويلات التي رافقت سياسة الدول الرأسمالية.

فيما بيّن القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، أن أبناء وبنات المنطقة حملوا على عاتقهم حماية المنطقة والوقوف في وجه الأعداء حتى آخر قطرة دم في أجسادهم ونالوا مرتبة الشهادة لينعم أهلهم وأبنائهم بالأمن والسلام بعيداً عن الحرب التي تحاول الدولة التركية وغيرها من الدول خلقها واحتلال المناطق في شمال وشرق سوريا.

لافتاً أن الاحتلال التركي مني بهزائم كبيرة في جبال كردستان بفضل تضحيات الشهيدة روكن جيان ورفاقها الشهداء في صفوف قوات الكريلا، وأكد مضيهم على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

من جانبها، أوضحت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، هدية شمو، أن الدولة التركية تمارس سياساتها الاستعمارية ضد شعوب المنطقة وتحاول إمحاء تاريخ وتراث المكونات الموجودة على جغرافية ميزوبوتاميا الغنية بتنوع ثقافتها وتراثها وتعايش مكوناتها بتآلف مع بعضهم البعض منذ آلاف السنين.

مبيّنة أن تركيا تسعى إلى توسيع رقعة احتلالها وإعادة أطماع الدولة العثمانية في المنطقة.

بعدها قرئت وثيقة الشهادة وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي الشهداء وتمجد تضحياتهم.

من جانبه، تقدم عم الشهيدة، عويد معيوف، بالشكر لكافة المعزين لمشاركتهم ومشاركتهم أحزانهم في فقدانهم ابنتهم روكن جيان التي أبت الظلم والسياسات الاحتلالية وانضمت إلى وحدات شرق كردستان لتقاوم وتنضم إلى قافلة الشهداء.

وأكد أنهم ماضون على خطا ابنتهم الشهيدة لتحقيق آمالها.

لتنتهي المراسم بالهتافات التي تمجد تضحيات الشهداء.

(ك ا/ف)

ANHA