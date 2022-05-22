​​​​​​​أهالي ناحية تل كوجر يشيّعون جثمان مقاتل في قوات الصناديد إلى مثواه الأخير

توجه المئات من أهالي ناحية تل كوجر وقوات الصناديد وأعضاء قوى الأمن الداخلي إلى مزار الشهيد عقاب أسود لتشييع جثمان المقاتل بشار صدام المحيميد الذي استشهد برصاص خلايا مرتزقة داعش أثناء تأديته لواجبه العسكري على حاجز العلكانه غرب ناحية تل كوجر، إلى مثواه الأخير.

بدأت مراسم التشييع بتقديم قوات الصناديد عرض عسكري، ثم ألقى القيادي في قوات الصناديد، خلف عماش كلمة قال فيها: "ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة التي طالت صديقنا البطل بشار صدام المحيميد ونعاهد شهيدنا بالسير على دربه وخطاه".

بدوره، ألقى عم الشهيد بشار المحيميد، صالح المحيميد كلمة أشاد فيها بنضال الشهداء ووقوف كافة مكونات شمال وشرق سوريا في وجه "الإرهاب".

ليوارى جثمان الشهيد بشار صدام المحيميد الثرى في مزار الشهيد عقاب أسود وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي الشهداء وتمجد بطولاتهم.

(ك ع /ف)

ANHA