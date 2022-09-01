​​​​​​​أهالي ناحية تل حميس يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد حسن

توجه العشرات من أهالي ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، إلى خيمة عزاء المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، محمد جمعة حسن، الذي استشهد في الـ 28 آب المنصرم، إثر مرض عضال.

أقيمت مراسم العزاء في مسقط رأس الشهيد في قرية أبطخ الفوقاني التابعة لناحية تل حميس، بمشاركة أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية للناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، غالب السعدون، أشاد خلالها بدور الشهداء وتضحياتهم في سبيل ترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية، وقال: "إن الشهداء قدموا أغلى ما لديهم لينعم الشعب بالأمن والاستقرار، ولضمان نجاح مشروع الأمة الديمقراطية الذي تخشاه جميع الأنظمة الديكتاتورية وفي مقدمتها الدولة التركية".

مؤكداً "إن كل ما قدمه شهدائنا خلال سنوات نضالهم هو لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، فلولا تضحياتهم وولائهم لما حققنا نجاحاً في مشروع الأمة الديمقراطية الذي وحّد مكونات المنطقة".

مشدداً على ضرورة تكاتف المكونات مع بعضها البعض لإفشال المخططات التركية، قائلاً: "إن تكاتف جميع المكونات ودعمنا لقواتنا العسكرية سيفشل مخططات العدو".

من جهته استنكر الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بناحية تل حميس، عبد السلام الأحمد، الهجمات التركية البربرية على شمال وشرق سوريا، وأضاف "إن هدف هذه الهجمات هو لتفكيك التكاتف الموجود بين مكونات المنطقة وإضعاف مشروع الإدارة الذاتية، ويجب على شعبنا أن يكون واعياً لذلك".

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأخذ مواقف صارمة تجاه الهجمات التركية "إن صمت المجتمع الدولي حيال الهجمات التركية هو دليل تواطؤه المباشر مع الاحتلال التركي".

هذا وستستمر خيمة عزاء الشهيد محمد جمعة حسن حتى ساعات المساء، باستقبال الوفود المعزية.

(م ح/ آ)

ANHA