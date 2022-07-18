​​​​​​​أهالي ناحية صرين في كوباني يحتفلون بمناسبة ذكرى ثورة  ١٩ تموز

نظم حزب سوريا المستقبل احتفالية أمام مقره في ناحية صرين بمقاطعة كوباني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز حضرها العشرات من أهالي الناحية وأعضاء الحزب وممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، ندى جادر كلمة أشادت فيها بدور ثورة الـ19 من تموز في كسر القيود المفروضة على شعوب المنطقة.

وقالت "ثورة ١٩ تموز هي استمرار لنضال ومقاومات مستمرة منذ عشرات السنين، ابتداء من مقاومة سجن آمد عام 1982ومرور بمدينة قامشلو عبر انتفاضتها عام 2004، وذلك لوضع حد لكل الممارسات والاضطهاد من الأنظمة الديكتاتورية والشوفينية، والانطلاق إلى فضاء يجمع جميع المكونات المنطقة في ظل التشارك وأخوة الشعوب".

وأضافت: "كانت هذه الثورة استمرار للحراك الشعبي في سوريا لتحقيق طموح وآمال الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية، والتي أدت إلى إنجازات هائلة على صعيد بناء إرادة التحدي والمقاومة التي تمثلت في وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية التي دحرت إرهاب داعش، حيث كانت مدينة كوباني عنوان هذه الثورة ورمز انتصارها".

عاهدت ندى جادر الشهداء وشعب المنطقة بالاستمرار في رفع راية النضال على نهج وفلسفة الأمة الديمقراطية، وشعار سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية.

من جانبه، قال الإداري في مجلس ناحية صرين وليد كوسا إن ثورة ١٩ تموز هي ثورة الشعب بامتياز، حيث انتصر فيها الحق على الباطل، وأثبتت شعوب المنطقة أن الإرادة لا تقهر.

طالب وليد كوسا شعوب المنطقة بإبراز تلك الإرادة في وجه تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وانتهى الحفل بتقديم عروض فنية من قبل فنانين شعبيين وأعضاء مركز الثقافة والفن في ناحية صرين، وسط عقد حلقات الدبكة.

(ن ك/ د)

ANHA