​​​​​​​أهالي ناحية جل آغا يستذكرون 41 شهيداً

مراسم الاستذكار، أقيمت في صالة مركز الثقافة والفن وسط ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، وشارك فيها أهالي الناحية وذوو الشهداء من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأ عضو لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء حسام المبارك أسماء الشهداء الـ 41.

ليلقي من بعده، الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في اقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة استذكر فيها جميع شهداء الحرية.

وأشاد عبيد خلال حديثه، بدور أبناء وبنات شمال وشرق سوريا في حفظ الأمن والأمان، وعن دور الشهداء تابع، قائلاً:" الشهداء هم ميراث الثورة ومكتسباتها، لنناضل ونقاوم ونحارب سياسات الإبادة والاحتلال لحماية المكتسبات التي حققها الشهداء بدمائهم".

وتوجه بحديثه لعوائل الشهداء في الحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، وبين:" مسؤولية حماية الثورة ومكتسباته تقع على عاتق عوائل الشهداء أولاً لأنهم دفعوا ثمن الحرية وهم أصحاب مشروع الامة الديمقراطية لبناء مجتمع حر ينتهج مبدا التعايش المشترك".

وبعد انتهاء الكلمة تعالت الشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم" الشهداء خالدون".

(ب ش/آ)

ANHA