​​​​​​​أهالي ناحية عين عيسى يحتجّون أمام القاعدة الروسيّة تنديداً بالقصف التركيّ

وتوجّه اليوم المئات من أهالي ناحية عين عيسى إلى القاعدة الروسية في الناحية احتجاجاً على القصف العشوائي الذي طال أطراف ناحية عين عيسى ومداخلها يوم أمس مصطحبين معهم الشظايا التي سقطت على منازلهم.

وعند الوصول إلى القاعدة الروسية دخل وفد من أهالي الناحية إلى داخل القاعدة للتنديد باسم الأهالي، بالهجمات التي حدثت يوم أمس على الناحية.

وعند خروج الوفد من القاعدة كان لنا لقاء مع هزّاع محمد الذي كان ضمن الوفد الذي قابل الجنرالات الروس داخل القاعدة، حيث بيّن لنا بأنّهم: "كانوا متفهّمين لمطالبنا بوقف الاعتداءات على الناحية وقراها، وتعهّدوا بإيقاف هذه الهجمات وعدم تكرارها".

هذا، وتعرّضت ناحية عين عيسى يوم أمس لقصف عشوائي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته طال أطراف ناحية عين عيسى ومداخلها، بالإضافة للواء 93 الذي تتمركز فيه قوّات الحكومة السوريّة.

(إ)

ANHA