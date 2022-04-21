​​​​​​​أهالي ناحية عين عيسى ومهجرو كري سبي ينددون بالهجوم المشترك على مناطق الدفاع المشروع

وشارك في المظاهرة التي انظلقت من دوار الانضباط العسكري وصولاً إلى دوار البلدية وسط الناحية، أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "ضد الخيانة والاحتلال هلموا بنا إلى حرب الحرية"، "ندين ونستنكر الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهجماته على مناطق الدفاع المشروع" بالإضافة لأعلام قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي، وصور القائد أوجلان والشهداء، وسط ترديد شعارات "لا للخيانة، تحيا مقاومة الكريلا، لا للاحتلال التركي".

وعند الوصول إلى دوار البلدية وسط الناحية، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بمقاطعة كري سبي، وحيد العبد الله، كلمة ندد فيها بالعدوان المشترك لجيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور.

أضاف العبد الله إن ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني هو ضرب للوحدة الوطنية الكردستانية وتعاون مطلق مع محاولات الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية المحتلة ضد الكرد من خلال مخططاتها الاستعمارية.

فيما دعا نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، صبري نبو، خلال كلمة، شعوب المنطقة إلى مساندة مقاومة مقاتلي حركة التحرر الكردستانية في وجه الهجوم المشترك من قبل الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وحيا مقاومة حركة التحرر الكردستانية في وجه آلة الحرب الهمجية التي تعمل على تمرير مخططاتها تحت أنظار القوى الاستعمارية المعادية، مندداً بالصمت الدولي اتجاه العدوان.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتمجد تضحيات الشهداء.

(د)

ANHA