​​​​​​​أهالي ناحية الشدادي يشيّعون جثمان الشهيد محمد بوزان إلى مثواه الأخير

تعرض عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد بوزان، الخميس، للاغتيال من قبل خلايا مرتزقة داعش، أثناء عودته إلى منزله في قرية علوص.

شيّع المئات من أهالي ناحية الشدادي، عبر مراسم مهيبة، جثمان محمد بوزان، إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي.

شارك في مراسم التشييع المئات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وممثلين عن الأحزاب السياسية.

بدأت المراسم، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤسسة عوائل الشهداء بناحية الشدادي، آيات إبراهيم، كلمة عزت من خلالها ذوي الشهيد، كما أكدت على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر.

وأشارت إلى "أن استهداف الشخصيات الوطنية من قبل خلايا مرتزقة داعش، لن يثني عزيمتنا، وسيزيدنا إصراراً وقوة".

ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة، مصطفى أحمد، كلمة قال فيها "في هذا اليوم، خسرت ثورة شمال وشرق سوريا، أحد قاماتها التي نادت بالحرية".

ودعا الأحمد شعب شمال وشرق سوريا لمواصلة مسيرة الشهداء وقال "نحن نستمد قوتنا وعزيمتنا من شهدائنا، وسنهزم كل المتربصين بأمن واستقرار المنطقة وكل من تسوّل له نفسه بالعبث بأمنها".

كما ألقى الإداري في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية الشدادي، مهيدي الدغيم، كلمة أكد من خلالها "أن اليد التي تعبث بأمن المنطقة ستُقطع، وأن العقاب سيكون شديداً".

موضحاً أن "الأيام القادمة ستكون لملاحقة الجواسيس والخونة وفلول الإرهاب وذلك للثأر لدماء شهدائنا".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها إلى ذويه من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الشدادي عبير الطعان، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

يذكر أن الشهيد محمد حسين بوزان، أب لـ 3 أبناء و4 بنات. انخرط في عمل المجلس عام 2016 كعضو في لجنة الصلح والعدالة الاجتماعية لمجلس ناحية الشدادي، وعمل عضواً في قوات الحماية المجتمعية بالناحية.

كما انتخب رئيساً مشتركاً لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي 2018. وعند استشهاده كان عضواً في لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي وعضو لحزب الاتحاد الديمقراطي.

(ب د/م ح)

ANHA