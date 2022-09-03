​​​​​​​أهالي ناحية الهول ينددون خلال مظاهرة بهجمات الاحتلال التركي المستمرة واستهدافه النساء والأطفال

خرج اليوم، المئات من أهالي ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة، واستهدافها للأطفال والنساء بشكل خاص.

شارك في المظاهرة إلى جانب نسائها ورجالها أطفال مدارس الناحية، حاملين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال والتغيير الديمغرافي"، "لا لقتل النساء"، "لا لقتل السوريين"، "لا لقتل الأطفال"، بالإضافة إلى صور أطفال قتلوا في القصف التركي على شمال وشرق سوريا.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز المجمع التربوي في الناحية، وتوقفت في مدخل الناحية الشمالي، لتتحول إلى وقفة جماهيرية، تخللها قراءة بيان باسم أهالي ناحية الهول رد على استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي، من قبل الطالبة دلع فاضل الياسين.

جاء في مستهل البيان "ندين ونستنكر بأشد العبارات ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق شعبنا وبشكل خاص الجريمة المروعة المرتكبة بحق النسوة المكافحات والمرأة والناشطات السياسيات، في الآونة الأخيرة، متجاوزاً كل المعايير الإنسانية وقيم ومبادئ حقوق الجماعات والأفراد".

وطالب البيان الدول الضامنة في شمال وشرق سوريا والمجتمع والقوى الدولية بتحمل مسؤولياتها في إيقاف جرائم الاحتلال التركي وإنهاء سياسة الإبادة التي تنتهجها تركيا بحق شعوب شمال وشرق سوريا.

وانتهت المسيرة بتأكيد الأهالي على مساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية عبر شعارات من قبيل "تحيا قوات سوريا الديمقراطية، تحيا الإدارة الذاتية، لا للاحتلال التركي للأراضي السورية".

(ع م/أم)

ANHA