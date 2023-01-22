​​​​​​​أهالي ناحية الدرباسية يشيّعون جثمان الشهيد صبحي طلب محمد إلى مثواه الأخير

وتجمع أهالي الدرباسية أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في الناحية؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي صبحي طلب المحمد، حيث انطلق الموكب من هناك إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بر كفري التابعة للناحية.

في المزار وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية فوزة يوسف، كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيد، وأضافت "بجهود قوى الأمن الداخلي يتحقق الأمان في مدننا".

وعاهدت فوزة يوسف في ختام كلمتها بالسير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر.

كما ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي في زركان سيمان كالو كلمة قال فيها: "نعزي أنفسنا ونعزي جميع شعبنا باستشهاد رفيقنا صبحي المحمد، ونجدد عهدنا أمام شعبنا بالسير على نهج الشهداء وتحقيق طموحاتهم بحماية مكتسبات الثورة وتحرير جميع المناطق المحتلة من الفاشية التركية ومرتزقتها".

حمل بعدها المشيعون جثمان الشهيد ليوارى الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة الشعوب.

(كروب/ك)

ANHA