​​​​​​​أهالي ناحية عامودا يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد عيسى الخالد

وقدم المئات من أهالي ناحية عامودا والمؤسسات المدنية التابعة لها والأحزاب السياسية وإدارة الجمارك في إقليم الجزيرة، واجب العزاء لذوي الشهيد في الناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم، ألقيت كلمة من قبل عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، نسرين باشو، قدمت فيها واجب العزاء لذوي الشهيد، وتابعت "نحن نعيش بكرامة، بفضل تضحيات شهدائنا، ونعاهد أن نبقى دائماً على خطاهم، ونقاوم إلى أن نصل إلى الحرية والعيش بسلام".

تلتها كلمة للمتحدث باسم إدارة الجمارك في إقليم الجزيرة، جوان عيسو، قدم من خلالها واجب العزاء لذوي الشهيد، وقال "إن شهادة عيسى هي استمرارية للمقاومة المستمرة خلال ثورة شمال شورق سوريا إلى أن تتحقق جميع أهدافنا".

وتابع عيسو "على الرغم من جميع محاولات النيل من تجربة الإدارة الذاتية، وعلى الرغم من جميع الصعوبات التي نمر بها والهجمات الإرهابية، إلّا أن هذه التجربة استطاعت أن تتطور من الحالة النظرية إلى الحالة العملية، ومن ثم بناء مؤسسات وهيئات تكون في خدمة الشعب".

مؤكداً "اتباعنا السياسة الديمقراطية تأكيد على أننا نمثل الحرية والديمقراطية والمساواة، ونبحث عن سوريا جديدة، سوريا خالية من الأنظمة الإرهابية والاحتلال، لذلك مقاومتنا مستمرة، على الرغم من جميع الهجمات، وسنبقى نقاوم من أجل إفشال هذه المؤامرات".

وفي ختام حديثه، عاهد الشهداء بالسير على خطاهم كما عاهد جميع المقاتلين "الذين يدافعون عن شعبنا ومجتمعنا، بأننا سنبقى إلى جانبهم".

بعدها ألقى الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي، كلمة قال فيها "الشهيد عيسى وكافة شهداء روج آفا ليسوا شهداء الحركة؛ بل هم شهداء الكرامة، كما أننا نستنكر الذين يحاربون الكريلا في جبال كردستان. وحزب العمال الكردستاني هو كرامة الشعب الكردي".

والجدير بالذكر أن الشهيد عيسى الخالد عضو مديرية الجمارك في إقليم الجزيرة، استشهد في الـ 20 من الشهر الجاري، في مدينة قامشلو، أثناء تأديته لواجبه الوطني.

(كروب/آ)

ANHA