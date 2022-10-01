​​​​​​​أهالي مقاطعتي قامشلو والحسكة يعزون بالشهيدة روكن زلال وسارا تولهلدان

توجه اليوم أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو إلى خيمة عزاء المقاتلتين في قوات الدفاع الشعبي، أمل فَرَمَز حسين (الاسم الحركي روكن زلال) ودلارا أوربَر (الاسم الحركي سارا تولهلدان) اللتين نفذتا عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي في مدينة ميرسين بتركيا في 26 أيلول المنصرم.

حيث نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء للشهيدتين في قرية بليقية التابعة لناحية عامودا في مقاطعة قامشلو.

وألقى باسم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، العضو إحسان شبلي، كلمة قدم في مستهلها العزاء لذوي الشهيدة روكن زلال، وقال: "نستذكر في شخص الشهيدة روكن جميع الشهداء، ونقف بإجلال واحترام أمامهم تضحياتهم".

وأضاف: "مهما نتحدث عن الشهداء لن نوفيهم حقهم، كونهم هم مَن عرفوا حقيقة فلسفة القائد أوجلان والإنسانية، وجعلوا أجسادهم جسر الخلاص لشعبهم".

وتطرق شبلي إلى العملية الفدائية للشهيدة روكن بالقول: "كان هدف الشهيدة روكن هو إيصال شعبها إلى الحرية والمساواة".

واختتم حديثه بتوجيه كلمة للعدو التركي قائلاً: "مهما اشتدت شراسة هجماتك ستزداد معها مقاومتنا. نحن ماضون على خطا شهدائنا، لأننا نواري شهدائنا إلى ثرى قلوبنا".

كما ألقت باسم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، العضوة عدلة مسطو، كلمة، قالت فيها: "في عام 1996 نفذت الشهيدة زيلان عملية فدائية، واليوم في عام 2022 سارت الرفيقتان روكن وسارا على خطا الشهيدة زيلان وعلى نهجها خطتا خطوات عظيمة. عملية هاتين الرفيقتين تبيّن لنا طريق النصر. فقد نفذتا عمليتهما تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. هذه العملية هي ضمان وجودنا، وفلسفة القائد أوجلان هي وجودنا.

(س ر)

ANHA