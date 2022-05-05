​​​​​​​أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو يتوافدون للمشاركة في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة

يشارك في مسيرة الكرامة الأهالي من مكونات إقليم الجزيرة؛ من نواحي (ديرك، ورميلان، وكركي لكي، وتربه سبيه، وجل آغا، وتل كوجر، وتل براك، وتل حميس، وعامودا، وقامشلو) التابعة لمقاطعة قامشلو، ومن نواحي (الشدادي، والهول، وتل تمر، والدرباسية، وزركان، والحسكة) التابعة لمقاطعة الحسكة.

وتوجه قبل قليل، الألاف من أهالي ومكونات مقاطعة الحسكة ونواحيها في موكب مهيب من السيارات إلى مدينة قامشلو، للمشاركة في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، بعد أن تجمعوا في بلدة صفية شمال مدينة الحسكة، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي.

كما توجه الآلاف من أهالي ناحية ديرك ومنطقتي الكوجرات وبرآف إلى مدينة قامشلو للمشاركة في المسيرة أيضاً، للتنديد بالمؤامرات والمخططات التي تحاك لكسر إرادة الشعوب المقاومة.

وزينت السيارات بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام المؤسسات المدنية والسياسية والاجتماعية والنسائية في المنطقة، وسط ترديد الأهالي الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي والتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(كروب/آ)

ANHA